Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт: горжусь своей командой

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Горжусь своей командой. Это была командная победа, каждый внёс свой вклад. Играли дисциплинировано, как и следует. Это хороший знак. Играли в меньшинстве как следует, большинство сработало.

Константин Шостак провёл первый матч в сезоне, он сыграл великолепно, был сфокусирован и подчищал, когда были какие-то огрехи. Всё это стало слагаемыми успеха. Я удовлетворён тем, как команда начала сезон. Есть над чем работать, но это всегда так.

Первый гол Пинчука? Конечно, я его поздравил! Очень рад за него, он провёл отличную игру, выиграл много борьбы и здорово сражался за команду на последних минутах, за что и был вознаграждён голом.

Когда Душак будет забивать сам, а не только ассистировать? К сожалению, я не взял с собой магический шар с предсказаниями! Он создаёт хорошие моменты для команды, здорово распоряжается шайбой. Надо, чтобы так и продолжалось», – цитирует Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

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