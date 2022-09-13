Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» — худший клуб КХЛ по реализации большинства. У команды 0 голов за 13 попыток

«Ак Барс» — худший клуб КХЛ по реализации большинства. У команды 0 голов за 13 попыток
Комментарии

Казанский «Ак Барс» занимает последнее место в Континентальной хоккейной лиге по реализации большинства.

Команда Олега Знарка не сумела воспользоваться ни одной из 13 попыток забросить шайбу при численном преимуществе за четыре матча сезона. «Ак Барс» с 0% располагается на последней строчке лиги по данному параметру. В тройку худших также входят московское «Динамо» (1 шайба за 17 попыток, 5,9%) и «Барыс» (1 шайба, 17 численных преимуществ, 6,7%).

Топ-3 лиги по реализации большинства выглядит следующим образом: «Витязь» (6/13, 46,2%), «Северсталь» (7/23, 30,4%) и ЦСКА с «Локомотивом» (оба клуба — по 5/17, 29,4%).

Напомним, «Ак Барс» выиграл в двух встречах сезона и потерпел два поражения. Казанцы занимают шестое место в таблице Восточной конференции с пятью баллами.

У Шипачёва всё валится из рук. Звезда КХЛ «привозит» голы в свои ворота чаще, чем в чужие У Шипачёва всё валится из рук. Звезда КХЛ «привозит» голы в свои ворота чаще, чем в чужие
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022