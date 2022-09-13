«Ак Барс» — худший клуб КХЛ по реализации большинства. У команды 0 голов за 13 попыток

Казанский «Ак Барс» занимает последнее место в Континентальной хоккейной лиге по реализации большинства.



Команда Олега Знарка не сумела воспользоваться ни одной из 13 попыток забросить шайбу при численном преимуществе за четыре матча сезона. «Ак Барс» с 0% располагается на последней строчке лиги по данному параметру. В тройку худших также входят московское «Динамо» (1 шайба за 17 попыток, 5,9%) и «Барыс» (1 шайба, 17 численных преимуществ, 6,7%).



Топ-3 лиги по реализации большинства выглядит следующим образом: «Витязь» (6/13, 46,2%), «Северсталь» (7/23, 30,4%) и ЦСКА с «Локомотивом» (оба клуба — по 5/17, 29,4%).



Напомним, «Ак Барс» выиграл в двух встречах сезона и потерпел два поражения. Казанцы занимают шестое место в таблице Восточной конференции с пятью баллами.