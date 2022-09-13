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«Сибирь» — «Авангард»: Сведберг не попал в состав гостей, Толчинский переведён в 3-е звено

«Сибирь» — «Авангард»: Сведберг не попал в состав гостей, Толчинский переведён в 3-е звено
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Новосибирская «Сибирь» и омский «Авангард» опубликовали составы на матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча состоится на стадионе «Сибирь», начало — в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сибирь»:

Костин (Красоткин);
Мёрфи — Морозов, Шаров — Пьянов — Бек;
Чайковски — Аланов, Шенфельд — Основин — Литовченко;
Соловьёв — Ефремов, Шашков — Яковлев — Коротков;
Пастухов — И.Климович, Чесалин — Голубев — Овчинников.

В составе омичей произошли изменения: игру пропустит защитник Виктор Сведберг, форвард Сергей Толчинский переведён в третье звено.

«Авангард»:

Галимов (Демченко);
Шарипзянов — Ярош, Буше — Найт — Брюквин;
Белов — Береглазов, Ткачёв — Бродхёрст — Грицюк;
Чистяков — Беляков, Якупов — Михайлов — Толчинский;
Давыдов, Дедунов — Малыхин — Жарков.

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