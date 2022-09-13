«Сибирь» — «Авангард»: Сведберг не попал в состав гостей, Толчинский переведён в 3-е звено

Новосибирская «Сибирь» и омский «Авангард» опубликовали составы на матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча состоится на стадионе «Сибирь», начало — в 15:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Сибирь»:



Костин (Красоткин);

Мёрфи — Морозов, Шаров — Пьянов — Бек;

Чайковски — Аланов, Шенфельд — Основин — Литовченко;

Соловьёв — Ефремов, Шашков — Яковлев — Коротков;

Пастухов — И.Климович, Чесалин — Голубев — Овчинников.



В составе омичей произошли изменения: игру пропустит защитник Виктор Сведберг, форвард Сергей Толчинский переведён в третье звено.



«Авангард»:



Галимов (Демченко);

Шарипзянов — Ярош, Буше — Найт — Брюквин;

Белов — Береглазов, Ткачёв — Бродхёрст — Грицюк;

Чистяков — Беляков, Якупов — Михайлов — Толчинский;

Давыдов, Дедунов — Малыхин — Жарков.