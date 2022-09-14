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«Рыжий, попадёшь в девятку?» «Сибирь» выложила видео с матча с Мартемьяновым в петличке

«Рыжий, попадёшь в девятку?» «Сибирь» выложила видео с матча с Мартемьяновым в петличке
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«Сибирь» на официальном YouTube-канале выложила видео с главным тренером Андреем Мартемьяновым с матча Фонбет Чемпионата КХЛ. Всю эту встречу наставник новосибирцев провёл с петличкой, поэтому все его фразы были слышны.

Особенно занимательным оказалось обращение наставника к Денису Голубеву перед серией буллитов.

«Рыжий, попадëшь в девятку? Навряд ли? Ясно», — сказал Мартемьянов, на что хоккеист отреагировал улыбкой.

В итоге тренер новосибирцев не выпустил Голубева на серию буллитов.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Сибири». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0).

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