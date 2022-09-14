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Гол Шипачёва принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Торпедо»

Гол Шипачёва принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Торпедо»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Атанасов (Конюшков, Кручинин) – 18:18 (5x4)   1:1 Семёнов (Галиев) – 28:58 (5x5)   2:1 Шипачёв (Адамчук) – 48:24 (5x5)

На 19-й минуте Василий Атанасов, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Богдан Конюшков и Алексей Кручинин. На 29-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева сравнял счёт. На 49-й минуте Вадим Шипачёв после паса Кирилла Адамчука вывел казанскую команду вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Минске сыграет с «Динамо». «Торпедо» в Москве встретится со «Спартаком». Обе встречи состоятся 16 сентября.

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