Гол Шипачёва принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Торпедо»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

На 19-й минуте Василий Атанасов, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Богдан Конюшков и Алексей Кручинин. На 29-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева сравнял счёт. На 49-й минуте Вадим Шипачёв после паса Кирилла Адамчука вывел казанскую команду вперёд.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Минске сыграет с «Динамо». «Торпедо» в Москве встретится со «Спартаком». Обе встречи состоятся 16 сентября.