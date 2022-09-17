Легендарный шведский голкипер Лундквист высказал мнение о россиянине Шестёркине

Легендарный голкипер Хенрик Лундквист, вернувшийся в «Нью-Йорк Рейнджерс» для работы в новом отделе, поделился мнением о российском вратаре «рейнджеров» Игоре Шестёркине.
«Внутри нашей организации все знают, насколько он хорош, как сильно мы ценим его. Когда Игорь приехал сюда, он был готов. Он играл в России на очень высоком уровне, сравнимом с моим, когда он выступал за национальную сборную. Это высочайший уровень в его стране.
Важность заключалась в том, чтобы найти человека, который поможет ему адаптироваться здесь, это колоссально важно. В этом большую роль сыграл Бенни (Бенуа Аллер, тренер вратарей, который работал как с Шестёркиным, так и с Лундквистом. — Прим. «Чемпионата»). Результаты говорят сами за себя. Любой, кто приходит сюда и получает возможность работать вместе с ним, на самом деле ценит его стиль работы и образ мышления, который он вселяет в других», — приводит слова Лундквиста The Athletic.
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