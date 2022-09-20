Детский тренер Назарова — о «Сочи»: примерно через пару туров команда будет в норме

Детский тренер Андрея Назарова Виктор Перегудов прокомментировал результаты «Сочи» в сезоне КХЛ.
«С Андреем я разговаривал примерно неделю назад. Я всеми фибрами души желаю ему всего наилучшего. Верю, что у Андрюхи всё будет хорошо. Он потом всё нагонит, надо только время, чтобы молодые ребята обстрелялись. Примерно через пару туров команда будет в норме. В команде пацаны играют, они бодаются – и с «Динамо», и с ЦСКА. Так что всё идёт по плану.
Назаров переживает из-за этой ситуации? Как не переживать? Как всякий нормальный человек, он переживает. Но он оптимист и знает, что всё будет хорошо.
Моё отношение к дракам ХК «Сочи»? Драки для зрителя – это очень хорошо, просто сказка. Андрюха – молодчик, и в команде у него задиристые молодые пацаны, которые играют для болельщиков. Авторитетов у команды нет, никого не боятся», — приводит слова Перегудова «РБ Спорт».
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