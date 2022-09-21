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Генменеджер «Колорадо»: Маккиннон — лучший игрок своего поколения

Генменеджер «Колорадо»: Маккиннон — лучший игрок своего поколения
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Генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарленд прокомментировал подписание нового долгосрочного контракта с форвардом Нэтаном Маккинноном.

27-летний канадский нападающий продлил соглашение с «Колорадо» на восемь лет на общую сумму $ 100,8 млн. Это соглашение сделает Маккиннона самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

«Нэтан является одним из ведущих хоккеистов в НХЛ. Поэтому мы хотели подписать с ним долгосрочное соглашение до начала нового сезона. У него есть редкое сочетание скорости и мощи вкупе с выдающимися лидерскими качествами – это делает его лучшим игроком своего поколения. Мы очень рады, что он останется членом нашей команды на долгие годы», – приводит слова генменеджера официальный сайт НХЛ.

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