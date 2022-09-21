Нападающий «Ак Барса» Бурмистров: Зарипов в раздевалке «шнуровал» всю команду

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от ответного матча с московским «Спартаком» и рассказал о роли в команде опытного Даниса Зарипова.

«Мы и на предсезонке играли с ними два матча, команды знают друг друга, ничего нового, думаю, не будет. Хорошая была встреча в Москве, быстрая команда, любит играть с шайбой.

В чём сегодня может прибавить «Спартак»? Проиграть со счётом 1:4 при своих болельщиках – не самый лучший момент. А прибавить могут в скоростях, будут ещё больше бросать. Удалений было много как у нас, так и у них.

Какая атмосфера в раздевалке у «Ак Барса»? Всё супер, атмосфера сумасшедшая. Есть капитан Данис Зарипов в раздевалке, который «шнуровал» в Москве всю команду и настраивал на победу», — цитирует нападающего официальный сайт клуба.

Матч между «Ак Барсом» и «Спартаком» состоится сегодня, 21 сентября, в Казани на «Татнефть-Арене». Начало матча в 19:30 мск.