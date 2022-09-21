Рябыкин: «Авангард» готовился к игре, а не к боксу. Но и к боксу мы были готовы

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу команды в матче с «Сочи».

«Хорошо начали, забили быстрые голы. Во втором периоде чуть отпустили нить встречи, но здорово сыграли в третьем периоде. Отмечу сегодня игру в неравных составах, она нам помогла. Не было драки в первой смене? Мы готовились к игре, а не к боксу. Но и к боксу были готовы, поэтому ничего страшного. Мы даже рады, что ничего такого не было.



Конечно, ребятам тяжело на длинном выезде, они далеко от своих семей. Но ничего страшного, осталось чуть-чуть потерпеть. Доволен ли хоккеем в исполнении «Авангарда» сейчас? Мы стараемся играть, но это пока ещё не тот хоккей, который мы ждём. Но ещё только начало сезона», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.