«Начинай тратить деньги, много денег». Малкин — о реакции Кросби и Летанга на его контракт

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о его шутливой переписке с партнёрами по команде Сидни Кросби и Крисом Летангом после подписания россиянином нового контракта с клубом.
Малкин рассказал, что Кросби и Летанг приглашали Евгения на ужин за его счёт.
«Они написали мне в чате: «Начинай тратить деньги, много денег». Кросби хотел стейк, Летанг — суши, а я хотел «Макдоналдс», — цитирует слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, летом российский нападающий подписал новый контракт с клубом. Согласно ему за четыре сезона он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал $ 9,5 млн в год.
Первую часть прошлого сезона Малкин пропустил из-за травмы колена, однако во второй проявил себя. Форвард, сыграв 41 встречу в регулярном чемпионате, записал на свой счёт 42 (20+22) очка при показателе полезности «-10» и 24 минутах штрафного времени.
Всего за карьеру в НХЛ Евгений Малкин принял участие в 981 встрече, где отметился 1146 (444+702) результативными действиями при коэффициенте полезности «+59».
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