«Он настоящий волшебник». Крис Летанг расхвалил Малкина

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг высказался о российском форварде Евгении Малкине.



«Как бы вы его заменили? Вы бы не нашли компромисс. Иметь его в нашей команде и иметь возможность наблюдать за тем, что он делает каждую ночь, он настоящий волшебник. Он делает то, что никто не может. Тебе хочется, чтобы он был в твоей команде», – приводит слова Летанга официальный сайт НХЛ.



Текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с «Питтсбургом» на четыре года и общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год).



В прошедшем сезоне Евгений провёл 41 матч в регулярке и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».