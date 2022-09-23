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«Он настоящий волшебник». Крис Летанг расхвалил Малкина

«Он настоящий волшебник». Крис Летанг расхвалил Малкина
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг высказался о российском форварде Евгении Малкине.

«Как бы вы его заменили? Вы бы не нашли компромисс. Иметь его в нашей команде и иметь возможность наблюдать за тем, что он делает каждую ночь, он настоящий волшебник. Он делает то, что никто не может. Тебе хочется, чтобы он был в твоей команде», – приводит слова Летанга официальный сайт НХЛ.

Текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с «Питтсбургом» на четыре года и общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год).

В прошедшем сезоне Евгений провёл 41 матч в регулярке и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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