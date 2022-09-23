Овечкин рассказал, в какой форме находится после лета в России

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о подготовке к сезону-2022/2023. Большую часть межсезонья он провёл в России, где немного времени уделил личным тренировкам с Павлом Бурлаченко. По словам капитана «столичных», подготовка не сильно отличалась от обычной.

«Очевидно, что каждый год мы пытаемся сделать что-то новое, что-то большее. Но сейчас я очень доволен своей формой», — приводит слова российского форварда официальный сайт НХЛ.

Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).