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МИД Чехии выступил с заявлением по возможному запрету на въезд российским игрокам НХЛ

МИД Чехии выступил с заявлением по возможному запрету на въезд российским игрокам НХЛ
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался по поводу ситуации с допуском российских хоккеистов на матчи НХЛ в Праге.

«Позиция МИД относительно выдачи виз российским хоккеистам «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» на старт сезона НХЛ в Праге не меняется. Они не должны получать шенгенские визы. Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить, но текущие переговоры могут изменить ситуацию», — приводит слова Липавского Eurozpravy.cz.

7 и 8 октября команды должны встретиться в Праге. Ранее в чешском МИДе сообщали, что не намерены пускать российских хоккеистов в страну. В общей сложности этот матч могут пропустить восемь россиян — Ярослав Аскаров, Яков Тренин, Егор Афанасьев, Артемий Князев, Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.

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