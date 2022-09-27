МИД Чехии выступил с заявлением по возможному запрету на въезд российским игрокам НХЛ

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался по поводу ситуации с допуском российских хоккеистов на матчи НХЛ в Праге.
«Позиция МИД относительно выдачи виз российским хоккеистам «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» на старт сезона НХЛ в Праге не меняется. Они не должны получать шенгенские визы. Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить, но текущие переговоры могут изменить ситуацию», — приводит слова Липавского Eurozpravy.cz.
7 и 8 октября команды должны встретиться в Праге. Ранее в чешском МИДе сообщали, что не намерены пускать российских хоккеистов в страну. В общей сложности этот матч могут пропустить восемь россиян — Ярослав Аскаров, Яков Тренин, Егор Афанасьев, Артемий Князев, Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
- 27 сентября 2022
-
01:39
-
00:33
-
00:31
-
00:00
- 26 сентября 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:35
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:05
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:47
-
22:32
-
22:23
-
22:08
-
21:58
-
21:53
-
21:35
-
21:16
-
21:02
-
20:27
-
20:12
-
19:58
-
19:48
-
19:32
-
19:23
-
19:19
-
18:30
-
18:05