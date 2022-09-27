Анисимов: на судей матчей «Салават» — «Спартак» и «Торпедо» — «Авангард» наложены штрафы

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что на нескольких судей уже были наложены штрафные санкции за ошибки.
«Все эпизоды матчей «Салават Юлаев» — «Спартак» и «Торпедо» — «Авангард» также были рассмотрены. Арбитры получили указания, были наложены соответствующие штрафы», — приводит слова Анисимова пресс-служба КХЛ специально для корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева.
Отметим, что в матче между «Салаватом» и «Спартаком» главными судьями были Сергей Кулаков (Тверь, Россия) и Максим Сидоренко (Минск, Беларусь); линейными — Роман Максимовский (Россия) и Никита Поляков (Россия). Встречу «Торпедо» — «Авангард» судили Денис Наумов (Тольятти, Россия) и Максим Сидоренко (Минск, Беларусь). Им помогали Александр Садовников (Москва, Россия) и Дмитрий Сивов (Россия).
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