НХЛ не ответила на письмо МИДа Чехии об отказе принимать российских хоккеистов
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Национальная хоккейная лига не ответила на письмо МИДа Чехии об отказе принимать российских хоккеистов. Об этом сообщает iSport.cz со ссылкой на представителя отдела коммуникаций организации Марианы Вернеровой.
По её словам, министерство не ожидало такой реакции из-за предостерегающего характера письма.
Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался по поводу ситуации с допуском российских хоккеистов на матчи НХЛ в Праге. Он заявил, что при отсутствии действующих шенгенских виз российских игроков «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» не пустят на территорию Чехии. 7 и 8 сентября команды должны провести матч в рамках европейской серии и сыграть в чешской столице — Праге.
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