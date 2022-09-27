Василевский: финал прошлого сезона… это был какой-то холодный душ для «Тампы»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о поражении в финале Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш».

«Очевидно, ты не хочешь просто выйти в финал и сказать: «Ладно. Это и была наша цель». Очевидно, что ты хочешь выиграть Кубок как можно больше раз, потому что это очень тяжело. Выиграть Кубок трудно, но выиграть несколько раз подряд — это практически невозможно, потому что каждый год команда выглядит иначе. У тебя есть несколько новых ребят, может быть, новый тренер или что-то ещё. Поэтому только пара клубов смогли это сделать. Но у нас в этом году новая команда, несколько новых имён в команде, и мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться в финальные матчи и снова установить планку.



Стремление снова выиграть Кубок осталось? Конечно. Когда ты выигрываешь несколько Кубков подряд, в глубине души ты как бы успокаиваешь себя. В принципе, ты сделал всё, что хотел в этой лиге, но финал прошлого сезона… это был какой-то холодный душ для нашей команды. Теперь есть новая, которая установила планку, и мы должны поднять эту планку. Так что, как я уже сказал, мотивация в этом сезоне будет высокой», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.