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Р. Ротенберг прокомментировал штраф за неприличный жест в матче с ЦСКА

Р. Ротенберг прокомментировал штраф за неприличный жест в матче с ЦСКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче со «Спартаком» (5:1) высказался о штрафе за неприличный жест во встрече с ЦСКА.

«Мы никогда не можем быть довольны, потому что всегда считаем, что можем что-то улучшить. Постоянно работаем с тренерами по физподготовке, они очень профессиональные, мы собрали лучших. Постоянно поддерживаем физическую форму, это большая работа. Ребята много времени проводят в зале. Постоянно смотрим, что можно улучшить, вся наша система — это хорошее физическое состояние.

Хоккей — игра эмоций, здесь можно по-разному трактовать разные жесты. Где-то, может, эмоции перехлестнули, это очень важная победа для нас. Постараемся все эмоции направить на игру, на победу. Хочу ещё раз подчеркнуть, что я с огромным уважением отношусь ко всем командам, судьям, соперникам. Хоккей — игра эмоций, без эмоций не выиграть», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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