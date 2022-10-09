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Форвард «Ванкувера» Михеев впервые после травмы тренировался на льду

Форвард «Ванкувера» Михеев впервые после травмы тренировался на льду
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Российский форвард «Ванкувера» Илья Михеев впервые после травмы появился на тренировке на льду, сообщает корреспондент Бен Кузма в своём «твиттере».

Напомним, 27-летний игрок получил травму в первом матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ за новую команду.

Илья после полученного повреждения больше не смог появиться на льду в матче с «Калгари Флэймз». Его игровое время составило 7 минут 31 секунду при показателе полезности «-1», отметиться результативными действиями ему не удалось.

В минувшее межсезонье Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто Мэйпл Лифс». Илья сумел договориться с «Ванкувером» о четырёхлетнем контракте на общую сумму $ 19 млн ($ 4,75 млн за сезон).

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