Михеев вскоре приступит к тренировкам в группе, но без контакта

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев завтра приступит к тренировкам в группе, сообщает в своём «твиттере» журналист Брендан Бэтчелор.
Дополнительно корреспондент Харман Дайал в «Твиттере» сообщает, что тренировки Михеева пройдут в бесконтактном режиме.
Напомним, сегодня стало известно, что 27-летний игрок впервые после травмы тренировался на льду в индивидуальном режиме.
Михеев получил травму в первом матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ за новую команду.
Илья после полученного повреждения больше не смог появиться на льду в матче с «Калгари Флэймз». Его игровое время составило 7 минут 31 секунду при показателе полезности «-1», отметиться результативными действиями ему не удалось.
В минувшее межсезонье Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто Мэйпл Лифс». Илья сумел договориться с «Ванкувером» о четырёхлетнем контракте на общую сумму $ 19 млн ($ 4,75 млн за сезон).
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