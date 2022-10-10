Евгений Свечников, Кравцов и Сошников начнут сезон в основе своих команд НХЛ

Хоккейный агент игроков Евгения Свечникова, Виталия Кравцова и Никиты Сошникова Дэн Мильштейн рассказал, что игроки начнут сезон в основе своих команд НХЛ.

«Могу подтвердить, что Евгений Свечников, Виталий Кравцов и Никита Сошников начнут сезон в первых командах своих организаций», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

25-летний форвард Евгений Свечников в текущем сезоне НХЛ выступает за клуб «Сан-Хосе Шаркс». Он сыграл во втором матче своей команды в Праге 8 октября 2022 года, но результативными действиями не отметился.

Российский нападающий Виталий Кравцов играет за «Нью-Йорк Рейнджерс». 22-летний нападающий принял участие в четырёх предсезонных матчах за «Рейнджерс», в которых набрал одно очко за результативную передачу. Показатель полезности составил «-3».

Форвард Никита Сошников играет за «Нью-Йорк Айлендерс». В четырёх сыгранных матчах на предсезонке 28-летний игрок набрал 2 (1+1) очка.