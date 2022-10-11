Алексей Дементьев: Гашек не принял поражение в борьбе с НХЛ. Но нужно уметь остановиться

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал очередные высказывания известного вратаря Доминика Гашека.
«Заслуженный хоккеист потерпел поражение в борьбе с НХЛ, которая сделала так, как посчитала нужным. Гашек просто не принял поражение и продолжает развивать эту тему. Что же – это его право на выражение своих мыслей и взглядов. Посмотрим дальнейшее развитие событий.
Является ли Гашек каким-то авторитетом для НХЛ? Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн уже достаточно давно занимает свой пост, и говорить о том, чтобы он ушёл в отставку из-за таких вещей, – это невозможно. Владельцы клубов на протяжении длительного времени выражают ему полную поддержку. Лига идет в правильном направлении, она пережила пандемию и падение доходов. Те требования, которые выдвигает Гашек, несоизмеримы с успехом НХЛ в финансовом плане. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что данные его предложения возымеют силу и будут как-то реализованы. У Гашека такая жизненная позиция, и он имеет право её выражать, но существуют ситуации, в которых нужно уметь остановиться», — сказал Дементьев «РБ Спорт».
- 11 октября 2022
-
12:28
-
11:50
-
11:44
-
11:15
-
10:51
-
10:23
-
09:33
-
09:05
-
08:54
-
08:17
-
08:00
-
01:36
-
00:06
- 10 октября 2022
-
23:23
-
22:53
-
22:28
-
22:09
-
22:01
-
21:46
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:11
-
20:56
-
20:21
-
20:13
-
19:53
-
19:15
-
18:56
-
18:41
-
18:20
-
17:53
-
17:43
-
17:34
-
17:22