Алексей Дементьев: Гашек не принял поражение в борьбе с НХЛ. Но нужно уметь остановиться

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал очередные высказывания известного вратаря Доминика Гашека.

«Заслуженный хоккеист потерпел поражение в борьбе с НХЛ, которая сделала так, как посчитала нужным. Гашек просто не принял поражение и продолжает развивать эту тему. Что же – это его право на выражение своих мыслей и взглядов. Посмотрим дальнейшее развитие событий.

Является ли Гашек каким-то авторитетом для НХЛ? Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн уже достаточно давно занимает свой пост, и говорить о том, чтобы он ушёл в отставку из-за таких вещей, – это невозможно. Владельцы клубов на протяжении длительного времени выражают ему полную поддержку. Лига идет в правильном направлении, она пережила пандемию и падение доходов. Те требования, которые выдвигает Гашек, несоизмеримы с успехом НХЛ в финансовом плане. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что данные его предложения возымеют силу и будут как-то реализованы. У Гашека такая жизненная позиция, и он имеет право её выражать, но существуют ситуации, в которых нужно уметь остановиться», — сказал Дементьев «РБ Спорт».