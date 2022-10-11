В ночь с 11 на 12 октября стартуют матчи нового сезона Национальной хоккейной лиги в Северной Америке.

Первый матч состоится в 2:30 мск, «Нью-Йорк Рейнджерс» примет на своём льду финалиста Кубка Стэнли прошлого сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг». Во втором матче, который начнётся в 5:00 мск, «Лос-Анджелес Кингз» примет у себя на «Крипто.ком-Арене» «Вегас Голден Найтс».

«Чемпионат» представляет расписание матчей НХЛ сезона-2022/2023.

Матч всех звёзд запланирован во Флориде на домашнем стадионе «пантер» «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» 4 февраля 2023 года.

Напомним, регулярный сезон НХЛ стартовал вынесенными матчами в Праге 7 и 8 октября между командами «Нэшвилл» и «Сан-Хосе». В обоих матчах победу одержали «хищники» — 4:1, 3:2.