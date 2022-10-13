Тренер «Вашингтона» — о мяче Овечкина «Амкалу»: возможно, нам следует засчитать и этот гол

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о голе российского нападающего команды Александра Овечкина за футбольное «Динамо» в ворота «Амкала». Кроме того, наставник «столичных» высказался об игре 37-летнего капитана и о его партнёре по звену Евгения Кузнецова.
«Гол Овечкина? Это была типичная игра для Алекса, который забивает. Возможно, нам следует засчитать этот гол.
Ови и Кузи? Они долгое время были довольно стабильны в своей игре. Ови каждый год забивает много голов, не только в прошлом году. Он каждый год забивает важные голы», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).
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