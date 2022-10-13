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Широков о финале Олимпиады-2018: наверное, при 3:2 немцы не верили, что могут выиграть

Широков о финале Олимпиады-2018: наверное, при 3:2 немцы не верили, что могут выиграть
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Олимпийский чемпион Сергей Широков поделился воспоминаниями о золотом финале Пхёнчхана и ответил на вопрос, был ли у команды мандраж, о котором позже рассказывал Алексей Жамнов.

«Понятно, что там было большое давление и на хоккеистов, и на тренерский штаб, потому что, если бы мы проиграли в финале Олимпиады Германии, нас бы не поняли. В голове это ни у кого не укладывалось — но тем и интересен спорт, что любая команда может обыграть любую.

Наверное, любой финал Олимпиады не может быть лёгким, и надо отдать должное немцам, у них был хороший коллектив, который обыграл шведов и канадцев. Наверное, когда они повели 3:2, они сами не могли поверить, что могут выиграть — отсюда всё сложилось в нашу пользу.

Когда проигрывали, на лавке было спокойствие. Такая уверенность — не знаю, как передать, но, когда счёт стал 2:3 и случилось удаление, никто не подумал, что мы не сравняем и мы проиграем. Такого не было, был тайм-аут, штаб объяснил, что делать. Никакой паники я не помню», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»:

«Выиграв раз, ты хочешь делать это постоянно». Большой разговор с Сергеем Широковым «Выиграв раз, ты хочешь делать это постоянно». Большой разговор с Сергеем Широковым
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