«Слава богу, живой!» Ротенберг показал фото с Бардаковым на костылях

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг показал фото с травмированным нападающим команды Захаром Бардаковым. Напомним, во втором периоде вчерашнего матча СКА с «Локомотивом» в одном из моментов в борьбе за шайбу между форвардом хозяев Артуром Каюмовым и нападающим питерцев Захаром Бардаковым форвард гостей попал коленом в открытую калитку «Локомотива» и получил повреждение.

Фото: Фото из телеграм-канала Ротенберга

«Слава Богу, живой!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции Ротенберг заявил о необходимости корректировки правил КХЛ, чтобы подобные эпизоды не повторялись. Известный телекомментатор Геннадий Орлов предложил ввести командный двухминутный штраф за открытую калитку, когда шайба находится рядом с бортом.