Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Слава богу, живой!» Ротенберг показал фото с Бардаковым на костылях

«Слава богу, живой!» Ротенберг показал фото с Бардаковым на костылях
Комментарии

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг показал фото с травмированным нападающим команды Захаром Бардаковым. Напомним, во втором периоде вчерашнего матча СКА с «Локомотивом» в одном из моментов в борьбе за шайбу между форвардом хозяев Артуром Каюмовым и нападающим питерцев Захаром Бардаковым форвард гостей попал коленом в открытую калитку «Локомотива» и получил повреждение.

Фото: Фото из телеграм-канала Ротенберга

«Слава Богу, живой!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции Ротенберг заявил о необходимости корректировки правил КХЛ, чтобы подобные эпизоды не повторялись. Известный телекомментатор Геннадий Орлов предложил ввести командный двухминутный штраф за открытую калитку, когда шайба находится рядом с бортом.

Новость по теме
Главный тренер СКА сообщил, что обратится в КХЛ после травмы Бардакова
Новость по теме
Г. Орлов: нужны штрафы за открытую калитку, чтобы не повторялась история Бардакова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022