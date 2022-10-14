Пресс-служба «Локомотива»: травма Бардакова — это роковое стечение обстоятельств

Пресс-служба «Локомотива» выразила сожаление в связи с травмой нападающего СКА Захара Бардакова и пожелала форварду питерцев скорейшего выздоровления.

«По итогам матча «Локомотив» — СКА (Санкт-Петербург), прошедшего в Ярославле 13 октября, специалистами нашего клуба были внимательно просмотрены видеоматериалы игрового эпизода на 38-й минуте, когда в результате столкновения у борта в районе скамейки запасных команды «Локомотив» повреждение получил форвард ХК СКА Захар Бардаков.

Убеждены, что к травме игрока привело роковое стечение обстоятельств. Хоккейный клуб «Локомотив» выражает сожаление о случившемся и желает Захару Бардакову скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в официальном телеграм-канале.

Напомним, во втором периоде вчерашнего матча СКА с «Локомотивом» в одном из моментов в борьбе за шайбу между форвардом хозяев Артуром Каюмовым и нападающим питерцев Захаром Бардаковым форвард гостей попал коленом в открытую калитку «Локомотива» и получил повреждение.