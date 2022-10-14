Знарок со смехом ответил на вопрос о серии «Ак Барса»: не хотел бы ждать 11 поражений

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в матче с «Автомобилистом» высказался о неудачной серии казанцев из пяти встреч.

«Почему 18-летний Евсеев в первой паре? Дали парню возможность развиваться. Он неплохо смотрелся, претензий к нему не так много сегодня. Он хорошо катается, психологически готов к этому. Стоит ли сыграть проще? Ваш коллега задал такой вопрос. Конечно, с одним голом за матч далеко не уйти. Создаём много моментов. Ничего страшного, мне игра понравилась.



Как справляться с серией поражений, подобной той, что была в «Динамо»? Не хотел бы ждать 11 поражений (смеётся). Забивать надо, наверное, это уже психология. Галиева, Шипачёва и Радулов не было на буллитах? Сыграли так вот, к сожалению», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.