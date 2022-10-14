В «Вашингтоне» рассказали об отношении к русским игрокам в контексте политических событий
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о российских игроках команды: Александре Овечкине, Евгении Кузнецове и Дмитрии Орлове — в контексте ситуации на Украине.
«Это наши ребята. Мы знаем их как личностей — ничего общего с чем-то политическим. Я просто думаю, что этим парням трудно как следует во всём разобраться или высказывать общественное мнение по этому поводу», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» рассказал о беседе с нападающим команды Александром Овечкиным по поводу ситуации на Украине. До этого появилась информация, согласно которой в Национальной хоккейной лиге уверены, что российский капитан «столичных» не поддерживает спецоперацию России на Украине.
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