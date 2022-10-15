«Мы зависим от нашего ядра». В «Вашингтоне» рассказали о будущей перестройке команды

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о ситуации команды с игроками. Сейчас 11 хоккеистов вступили в последний год контракта, они могут стать неограниченно свободными агентами. Кроме того, нападающие Том Уилсон и Никлас Бекстрём выбыли на долгое время из-за травм.

«Мы находимся на грани поворотного момента нашей организации. У нас было ядро, которое выигрывало. Мы зависим от нашего ядра. Мы окружили основных игроков теми, кого считаем хорошими игроками. Этот год определит многие решения, которые мы примем в будущем», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» поделился мыслями о травмированных игроках команды и о причинах, по которым не использовал лишние $ 9,2 млн от Никласа Бекстрёма.