«Мы зависим от нашего ядра». В «Вашингтоне» рассказали о будущей перестройке команды

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о ситуации команды с игроками. Сейчас 11 хоккеистов вступили в последний год контракта, они могут стать неограниченно свободными агентами. Кроме того, нападающие Том Уилсон и Никлас Бекстрём выбыли на долгое время из-за травм.
«Мы находимся на грани поворотного момента нашей организации. У нас было ядро, которое выигрывало. Мы зависим от нашего ядра. Мы окружили основных игроков теми, кого считаем хорошими игроками. Этот год определит многие решения, которые мы примем в будущем», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» поделился мыслями о травмированных игроках команды и о причинах, по которым не использовал лишние $ 9,2 млн от Никласа Бекстрёма.
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