Валерий Покровский: у Гашека внутренняя боль, нездоровое отношение к нашим игрокам

Экс-хоккеист СКА и ЦСКА Валерий Покровский поделился своим мнением о высказываниях Доминика Гашека в адрес российских игроков.
«Есть ли вариант, что за океаном будут всё-таки отказываться от российских хоккеистов? В НХЛ ничего не меняется. И я этому рад. Была история с Гашеком, который не хотел пускать наших хоккеистов из НХЛ в Чехию, писал письма. Но североамериканский хоккей продавил чешскую лигу. Всё-таки это шоу, а не политика. Одно с другим не должно мешаться. А Гашек поступает подло и некрасиво! Тем более что сам выступал в России. И здесь ему никто ничего плохого не желал, относились с уважением — как к суперзвезде. Какая-то у него внутренняя боль, нездоровое отношение к нашим игрокам.
В Северной Америке я не вижу, чтобы кто-то отрицательно относился к Овечкину, Кучерову, Панарину, пытался их как-то выжить из команд. Эти люди — номер один в мировом хоккее, лидеры своих команд. На них зарабатываются огромные деньги. Поэтому никто и никогда не будет ставить препятствия нашим хоккеистам. Закроют глаза на всю политическую историю», — цитирует Покровского «Спорт уик-энд».
- 16 октября 2022
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