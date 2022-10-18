Грубая ошибка Кемпера привела к заброшенной шайбе «Ванкувера» в игре с «Вашингтоном»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт 2-й период, гости ведут – 3:2.
Курьёзный эпизод произошёл за 8 секунд до окончания первого периода в матче – 32-летний канадский голкипер «столичных» Дарси Кемпер не попал по шайбе во вратарской зоне и махнул клюшкой мимо неё, чем и воспользовался нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, отправив её в пустые ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» подписал Кемпера в прошедшее межсезонье. С вратарём, выигравшим Кубок Стэнли в прошлом сезоне с «Колорадо Эвеланш», заключено пятилетнее соглашение на общую сумму $ 26,25 млн. В среднем за сезон Дарси будет получать $ 5,25 млн.
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