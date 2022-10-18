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«Добро пожаловать на лёд «Вашингтона». Овечкин прокомментировал курьёзный гол «Ванкувера»

«Добро пожаловать на лёд «Вашингтона». Овечкин прокомментировал курьёзный гол «Ванкувера»
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4. Российский форвард победителей Александр Овечкин прокомментировал курьёзный гол Дарси Петтерссона.

«Добро пожаловать на лёд «Кэпитал Уан». Борты и лёд, вероятно, здесь лучшие в лиге», — сказал Овечкин в интервью после матча.

Напомним, курьёзный эпизод произошёл за восемь секунд до окончания первого периода в матче – 32-летний канадский голкипер «столичных» Дарси Кемпер не попал по шайбе во вратарской зоне и махнул клюшкой мимо неё, чем и воспользовался нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, отправив её в пустые ворота.

Отметим, что в данной игре российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Александр Овечкин, в свою очередь, отметился двумя ассистами. После игры Александр был признан первой звездой встречи.

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