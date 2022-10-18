Тренер «Вашингтона» объяснил камбэк и четыре пропущенные шайбы в матче с «Ванкувером»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался после камбэка и победы в матче с «Ванкувер Кэнакс».

«Достаточно ровная игра для начала. У обеих сторон было мало шансов в первом периоде, очень мало. Было трудно не пропускать голы после отскоков, Кемпс в этом матче пропустил пару таких — и это не его вина. Так он пропустил первый, а потом ещё и гол, когда после прострела шайба попала в клюшку и полетела в другую сторону, у Кемпса не было шансов отбить её. Отчасти это просто случайность.



Мы оказались в положении проигрывающей команды перед третьим периодом, слишком часто передавали друг другу шайбу — это мешает нам играть быстро и довести дело до броска. Я думаю, что в третьем периоде мы исправили ситуацию и провели действительно хороший игровой отрезок — лучшие 20 минут в году и наш лучший период в году с точки зрения атаки. Мы то и дело атаковали и всё время давили», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт клуба.