Тренер «Вашингтона» объяснил камбэк и четыре пропущенные шайбы в матче с «Ванкувером»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался после камбэка и победы в матче с «Ванкувер Кэнакс».
«Достаточно ровная игра для начала. У обеих сторон было мало шансов в первом периоде, очень мало. Было трудно не пропускать голы после отскоков, Кемпс в этом матче пропустил пару таких — и это не его вина. Так он пропустил первый, а потом ещё и гол, когда после прострела шайба попала в клюшку и полетела в другую сторону, у Кемпса не было шансов отбить её. Отчасти это просто случайность.
Мы оказались в положении проигрывающей команды перед третьим периодом, слишком часто передавали друг другу шайбу — это мешает нам играть быстро и довести дело до броска. Я думаю, что в третьем периоде мы исправили ситуацию и провели действительно хороший игровой отрезок — лучшие 20 минут в году и наш лучший период в году с точки зрения атаки. Мы то и дело атаковали и всё время давили», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт клуба.
- 18 октября 2022
-
12:13
-
11:59
-
11:47
-
11:33
-
11:19
-
11:03
-
10:55
-
10:31
-
10:15
-
10:06
-
09:48
-
09:29
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:44
-
08:31
-
08:21
-
07:41
-
07:38
-
07:22
-
07:10
-
07:01
-
06:50
-
06:37
-
06:35
-
06:31
-
06:24
-
06:17
-
06:11
-
06:05
-
06:04
-
05:50
-
05:46
-
05:33