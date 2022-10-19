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Сушинский: способен ли Панарин обойти Макдэвида по очкам за сезон? Всё покорно

Сушинский: способен ли Панарин обойти Макдэвида по очкам за сезон? Всё покорно
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Чемпион мира 2008 года Максим Сушинский прокомментировал игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на старте сезона-2022/2023 НХЛ и оценил его перспективы обойти Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров по итогам сезона.

«Плей-офф прошлого сезона был для него не лучшим. Однако Артемий всё равно доказывает, что он может играть на высшем уровне. У него цель доказать, что все ошибаются и прошлый плей-офф был ошибочным.

Способен ли обойти Макдэвида по очкам за сезон? Всё покорно. Артемий не останавливается, каждый год работает и прогрессирует», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российский нападающий в текущем сезоне является лучшим бомбардиром НХЛ на данный момент. Панарин имеет на своём счету 10 очков после четырёх проведённых матчей.

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