Давыдов: сегодня судейство в КХЛ — самое слабое звено, судьям не хватает авторитета

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о работе судей в КХЛ и, в частности, в недавнем матче между московским «Динамо» и ЦСКА.

«Меня огорчило судейство. Александр Николаевич (Мальцев — ещё одна легенда «Динамо». — Прим. «Чемпионата») правильно раскритиковал арбитраж. Это неправильно, когда мелькают двойные стандарты, одним что-то прощается, с других спрашивается по максимуму. В том же эпизоде с форвардом ЦСКА Плотниковым надо было детально разбираться, а его замылили.

Если говорить о судействе, то здесь дело не в ведомствах, а в профессионализме судей. Мы много жалуемся, что у нас осталось мало ярких игроков — и, наверное, по делу. Но мы молчим о том, что у нас совсем исчезли яркие, сильные судьи. Всех спрятали под какими-то номерами, все — на одно лицо, все регулярно ошибаются. Им не хватает авторитета — как в постоянных историях, например, с Радуловым, которому многое прощается. К сожалению, матч «Динамо» и ЦСКА вновь подтвердил, что сегодня судейство в КХЛ — самое слабое звено.

В чём причины судейского кризиса? Потеряна школа. Обратите внимание, все нынешние судьи — атлеты, великолепно катаются, выписывают пируэты. Но вот понимания игры, её духа — не вижу. Отсюда и ошибки. Раньше у каждого арбитра был свой стиль, судьи были узнаваемы. А сейчас это роботы под номерами. И главный судья идёт под первым номером. Нужно возрождать нашу судейскую школу. Ничего не слышу об обмене опытом, о семинарах. Такое впечатление, что судейство в стране началось с КХЛ, а раньше его не было.

В прессе внимательно слежу за выступлениями Юрия Карандина, легенды нашего судейского корпуса, который ещё в семидесятые годы летал с нами в Канаду и обслуживал там матчи высшего уровня. Юрий Павлович и сегодня — суперпрофессионал, бьёт не в бровь, а в глаз. И мне непонятно, почему в КХЛ, в судейском корпусе, его огромный опыт не востребован. А потом мы удивляемся, что главные матчи КХЛ некому судить», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.