Вайсфельд считает, что КХЛ слабо заботится о выравнивании возможностей команд в лиге

Эксперт и хоккейный функционер Леонид Вайсфельд заявил, что КХЛ нужно заняться вопросом выравнивания возможностей клубов.

«Существует множество механизмов выравнивания возможностей команд. У нас используется очень мало: потолок зарплат и всё. Помимо него, есть и другие, но весь вопрос в желании. Всё зависит от людей, кто принимает решения. Какие ещё ограничения стоило бы ввести? Это драфт, ограничение людей в заявке. Регламент должен быть такой, чтобы у одной команды не было возможности держать в заявке 50 человек. С 40-го по 50-й вряд ли одну-две игры сыграют в сезоне, а в другой команде они бы играли во втором или третьем звене. Тогда все сильные игроки более или менее распределяются по клубам и выравнивается уровень команд.

Почему в НХЛ «Детройт» доминировал, но потом опустился очень низко, а сейчас потихоньку поднимается? Потому что в НХЛ невозможно создать команду-династию. Как в своё время «Монреаль» и «Торонто». Смысл в том, что необходимо увеличивать соревновательность. Для этого и был придуман плей-офф, чтобы был элемент случайности. Велосипед придумывать не надо, всё уже придумано. В НХЛ, например, «Торонто» и «Рейнджерс» – очень богатые клубы, но они давно не выигрывали, и неизвестно, когда выиграют», — цитирует Вайсфельда Legalbet.

Чемпионат КХЛ проводится с сезона-2008/2009. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. За всё время существования лиги чемпионами становились семь разных команд. Ранее бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко заявлял о низком уровне хоккея в КХЛ.