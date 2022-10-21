Р. Ротенберг — о драке: Никишина все в «Куньлуне» вызывали на бой. Он поступил по-пацански

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после встречи Фонбет Чемпионат КХЛ с «Куньлунем» поделился мнением о драке защитника команды Александра Никишина с форвардом Девином Броссо.

«Никишин поступил правильно, по-пацански. Его сегодня вызывали на бой все игроки «Куньлуня». Это связано с прошлой встречей, когда у него был силовой приём против игрока «Куньлуня». Он выиграл бой, проявил себя мужиком. Но в это же время, на будущее, нам нельзя отвечать на провокации. Соперники разменивают наших лучших игроков. Будем хитрее, умнее, на провокации надо отвечать голами.

Где-то привезли себе два гола, будем улучшать. «Куньлунь» хорошо играет в канадском стиле, канадский главный тренер, много канадцев в команде. Нужно под каждого соперника улучшать детали, работаем над этим. Нужно добавлять, понимаем, что все хотят нас обыграть и показывают против нас свою лучшую игру. Нам тоже нужно становиться лучше с каждой встречей. Потренируемся, разберём ошибке. Как в народе говорят, нам лучше не стрелять себе в ногу. Лучше забивать голы, радовать болельщиков. Всё через работу и дисциплину. И смены нужно правильно играть, и меняться вовремя. Работа продолжается.

Ключевой момент матча — Д’Артаньян взял игру на себя, забил победный гол», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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