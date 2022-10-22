Стали известны сроки возвращения после травмы капитана «Автомобилиста» Широкова

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что капитан команды Сергей Широков должен окончательно восстановиться от травмы в ноябре, так как пропала необходимость в операции. Также Рябков прокомментировал результат матча с ЦСКА (1:4).

«С Широковым обошлось без операции. Он сделал контрольный снимок, нам окончательно подтвердили, что хирургического вмешательства не последует, и это очень серьёзно ускоряет темпы восстановления. В течение ноября мы всех ждём, кроме Макеева. Он у нас надолго выбыл, надеемся, что восстановится к февралю.

Сегодня борьба шла до последнего: за три минуты до конца ещё был минимальный счёт. Всё-таки сказалось, что играем без шести-семи ведущих игроков. Что касается селекции, особо сейчас рынок не очень полон, и имеем возможность давать шанс игрокам из нашей системы, что тренерский штаб и делает, и по большому счёту парни всё, что могут, из себя достают», — цитирует Рябкова ТАСС.

В прошедшем матче «Автомобилист» уступил ЦСКА и потерял лидерство в Восточной конференции. Екатеринбургский клуб занимает второе место на Востоке.

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