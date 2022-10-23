Нападающий «Колорадо» Ничушкин признан первой звездой матча с «Вегасом»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил великолепную шайбу в сольном проходе на 49-й минуте матча. Этот гол оказался победным в матче. 27-летний россиянин был признан первой звездой матча.



Второй звездой матча стал форвард «Вегаса» Марк Стоун. Третьей — нападающий «Вегаса» Джек Айкел.



В текущем сезоне Ничушкин набрал 11 (6+5) очков и вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, сравнявшись с другим россиянином Артемием Панариным из «Рейнджерс». Напомним, перед стартом текущего сезона Ничушкин подписал новый восьмилетний контракт с «Колорадо» на общую сумму в $ 49 млн ($ 6,125 в год). В прошлом сезоне в составе «лавин» российский нападающий выиграл Кубок Стэнли.