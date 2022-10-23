«Лидер нашей атаки». В «Колорадо» объяснили высокую результативность Ничушкина

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2) поделился мыслями о высокой результативности нападающего команды Валерия Ничушкина на старте сезона. Российский форвард принял участие в шести встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач, суммарно набрав 11 очков. Ничушкин делит первое место в списке бомбардиров нового сезона с Артемием Панариным. Летом россиянин восстановился после тяжёлой травмы.



«Вэл нашёл свой способ забивать голы. Некоторые ребята уже обрели свою форму, и с необходимым настроем и подготовкой рвутся в бой, потому что они не так долго отсутствовали на льду. Им не нужно было проходить три, четыре или пять месяцев летних тренировок. Они просто сразу вернулись в колею, и Вэл определённо один из таких ребят, и он ведёт нашу атаку за собой», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

«Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли, в связи с этим межсезонье клуба из Денвера было коротким.