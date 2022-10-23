«Как будто встретились клубы из разных лиг. Удивительно!» Карандин — о «зелёном дерби»

Судья международной категории, экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин прокомментировал вчерашние результаты матчей Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Витязем» (4:3 Б) и между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (2:3).

«Для меня самые важные игры всегда в Новосибирске. У «Сибири» сегодня нет звёзд, но есть командный характер. «Витязь» вчера к нам прилетел из Хабаровска и Владивостока, но надежды на усталость соперника не оправдались, уступили третий период — 0:2 и смогли победить только по буллитам. Но два очка есть два очка, молодцы!



Лучшими у «Сибири» вновь оказались болельщики. В Новосибирске был аншлаг, редкое событие для хоккея КХЛ по нынешним временам. Вернулся домой — и с хорошим настроением посмотрел «зелёное дерби» из Казани. Честно говоря, оно очень удивило. Предполагал, что, как и в матче «Сибирь» — «Витязь», гости в концовке подсядут. Всё-таки «Ак Барс» спокойно готовился к дерби дома, тогда как у «Салавата» затяжной выезд. И опять ошибся — Уфа, вопреки сложному календарю, вчистую выиграла у соперника «конёк».

Для меня «Салават» — одно из открытий этого сезона. По игре в последнее время он смотрится даже интереснее второго клуба Востока «Автомобилиста» и по идее вот-вот приблизится к лидеру конференции — «Магнитке». Не ожидал, что молодёжь Уфы будет расти так быстро. Два молодёжных звена сбалансировали игру двух лидирующих троек, в итоге уфимская команда просто подавила звёзд «Ак Барса». В первом периоде вообще казалось, что встретились клубы разных лиг. Удивительно!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

В прошедшем матче «Салават Юлаев» выиграл первый период у «Ак Барса» со счётом 2:0. Этот матч стал вторым «зелёным дерби» в сезоне, каждая из команд одержала по победе.