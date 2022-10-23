Карандин: пока в «Ак Барсе» Знарок выглядит немного потерянным, звёзды его не поддерживают

Судья международной категории Юрий Карандин оценил тренерские штабы и работу главных тренеров «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Во вчерашнем матче в «зелёном дерби» уфимский клуб обыграл казанский со счётом 3:2.

«Мне нравится работа Виктора Козлова. Молодой, спокойный, фактурный тренер. Видно, что у каждого из его помощников чётко определён участок работы, тренерская «лавочка» живёт, постоянно в движении, в контакте с игроками, особенно с молодыми. При этом очень ответственно ведут себя и ветераны — тот же капитан Панин. Мне всегда интересно смотреть за «лавочкой». Бросается в глаза, что штаб Козлова работает как часы. Отсюда и командный рост.

Что со штабом Знарка? Это один из главных вопросов этой осени на Востоке. С симпатией отношусь к главному тренеру «Ак Барса», у него есть заслуги перед нашим хоккеем, нужно о них помнить. Но пока в Казани Олег выглядит немного потерянным. Пока Казань не воспринимается как цельная команда. Есть звёзды, получающие лучшее игровое время, есть «пехота», но нет общей картинки, результата. Мне кажется, Знарок не получает от команды, от звёзд той игровой поддержки, на которую рассчитывал. Ещё один момент — помощники. Иногда кажется, что на лавке Знарок словно бы в одиночестве, помощники сами по себе, где-то в стороне. Это бросалось в глаза на фоне дружной уфимской лавочки. По телетрансляции было видно, как в концовке, когда Знарок взял тайм-аут, ему пришлось даже исправлять установку ассистента. Поэтому, наверное, и штурма не получилось.

Перспективы «Ак Барса» и «Салавата» в текущем сезоне? Зимой и особенно весной многое решает индивидуальное мастерство. Загляните в составы: у «Салавата» много молодёжи, у «Ак Барса» — самый именитый состав в Лиге. Вы видели вчерашний гол Шипачёва? Это гол большого мастера! Поэтому если Казань начнёт реализовывать свой потенциал, то на Востоке соперников у неё не будет», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

«Ак Барс» после 20 матчей текущего сезона занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции.