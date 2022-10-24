Артемий Панарин повторил достижение «Рейнджерс» 13-летней давности
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:1 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин, который продлил результативную серию на старте сезона до шести матчей, что является самой длинной серией игрока «Рейнджерс» с сезона-2009/2010. Тогда Мариан Габорик выдал результативную серию из восьми игр.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Панарин забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ россиянин принял участие в 514 матчах, в которых записал в свой актив 191 гол и сделал 390 результативных передач.
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