Гашек — русским спортсменам: участвуя в соревнованиях, вы рекламируете военную операцию

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек высказался про участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
«Многие из нас сожалеют, что вы не можете соревноваться с нами. Но жизнь больше, чем красивый спорт. Как спортсмены, когда вы участвуете в соревнованиях, вы являетесь огромной рекламой специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), убийств и геноцида на Украине. Делайте всё, что в ваших силах, чтобы покончить с этим. Тогда мы будем рады принять вас обратно», — написал Гашек в своём «твиттере».
Ранее Гашек неоднократно негативно высказывался о спортсменах из России. Среди прочего он предлагал запретить въезд в Чехию русским игрокам «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» на первые матчи регулярного сезона НХЛ, однако в итоге все россияне приехали в страну.
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