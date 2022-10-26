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«Никто не хочет обменов». Шипачёв объяснил, как «Ак Барс» может преодолеть неудачную серию

«Никто не хочет обменов». Шипачёв объяснил, как «Ак Барс» может преодолеть неудачную серию
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв после поражения в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым» в Уфе со счётом 1:4 поделился мыслями о неудачной серии клуба. В последних 10 встречах казанцы смогли одержать лишь одну победу. Кроме того, Шипачёв рассказал, как «Ак Барс» может преодолеть сложную ситуацию и что он сам должен делать, чтобы наладить личную результативность.

«Как сейчас «Ак Барсу» выйти из этой ситуации? Только работать. Мы пытаемся и тактику менять, и сочетания, но пока ничего не получается. Мало забиваем, с таким нападением голов должно быть намного больше, но пока не залетает. Всё придёт только через работу, и каждый должен больше требовать с себя. Все в команде понимают, что ситуация тяжёлая и сама собой она не разрешится. Никто не хочет никаких обменов, нас собрали как команду, и мы должны вместе из этой ситуации вылезти. Каждому нужно спрашивать с себя, в том числе и мне — наша тройка забивает через встречу, через две.

Скажу за себя — нужно работать, чтобы физически быть сильнее, играть проще, тогда шайба будет залетать. Хотя все и так стараются играть «от печки», но мы всё равно пропускаем ненужные голы. Ненужные удаления получаем тоже, пока всё снежным комом катится, надо его уже растопить», — приводит слова Шипачёва официальный сайт казанцев.

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