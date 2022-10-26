У Шмелёва девять голов в сезоне. Семь из них форвард «Салавата» забил с передач Кадейкина

Нападающий «Салавата Юлаева» Сергей Шмелёв оформил дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:1). Один из голов форвард забил с передачи Александра Кадейкина.
Таким образом, 29-летний нападающий, девять раз поражавший ворота соперников в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, семь шайб забросил именно после пасов Кадейкина. Кроме того, сам Шмелёв отдал суммарно девять результативных передач.
Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). «Салават» после победы сравнялся по очкам с «Автомобилистом», идущим третьим в турнирной таблице Востока, набрав после 22 встреч 31 балл.
- 26 октября 2022
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