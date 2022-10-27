«Молодые ребята плюс великий Грецкий перевернули игру». Разин — о поражении от «Амура»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин посетовал на ошибки хоккеистов череповецкой команды и пошутил над фамилией игрока «Амура» (2:5). Нападающий хабаровской команды Вячеслав Грецкий забросил победную шайбу в матче. Фамилия хоккеиста «Амура» очень похожа на фамилию легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки.
«При хорошей игре счёт совсем неважный. Опять при 1:0 совершаем детскую ошибку, затем при 2:1 глупое действие. «Амур» — молодцы. Молодые ребята плюс великий Грецкий перевернули игру», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд. После 24 проведённых матчей череповецкая команда располагается на восьмой строчке в таблице Западной конференции. 29 октября череповецкая команда встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».
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