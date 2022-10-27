Нападающего московского «Динамо» О'Делла оштрафовали за фол в матче с «Торпедо»
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Континентальная хоккейная лига оштрафовала форварда московского «Динамо» Эрика О'Делла за фол на игроке «Торпедо» Деннисе Яне в матче 27 октября 2022 года (0:3).
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Эрика О’Делла по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении на сайте лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»
После этого нарушения О'Делл получил дисциплинарный штраф до конца игры.
32-летний канадский нападающий в текущем сезоне провёл за бело-голубых 23 игры, в которых набрал 21 (10+11) очко.
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