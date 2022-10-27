Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающего московского «Динамо» О'Делла оштрафовали за фол в матче с «Торпедо»

Нападающего московского «Динамо» О'Делла оштрафовали за фол в матче с «Торпедо»
Комментарии

Континентальная хоккейная лига оштрафовала форварда московского «Динамо» Эрика О'Делла за фол на игроке «Торпедо» Деннисе Яне в матче 27 октября 2022 года (0:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Эрика О’Делла по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении на сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

После этого нарушения О'Делл получил дисциплинарный штраф до конца игры.

32-летний канадский нападающий в текущем сезоне провёл за бело-голубых 23 игры, в которых набрал 21 (10+11) очко.

Новость по теме
«Торпедо» всухую обыграло «Динамо», нанеся москвичам четвёртое поражение в пяти матчах
«Для меня главное, что посольство работает». Канадец из «Динамо» — о возвращении в Россию «Для меня главное, что посольство работает». Канадец из «Динамо» — о возвращении в Россию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022