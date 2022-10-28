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Плющев предположил, почему Радулова вывели из основного состава «Ак Барса»

Плющев предположил, почему Радулова вывели из основного состава «Ак Барса»
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев предположил, что вывод нападающего «Ак Барса» Александра Радулова из основного состава команды на матч с «Нефтехимиком» не связан с игровыми причинами.

«Вывод Радулова из основного состава «Ак Барса» не связан с игрой, которую он показывает на площадке. Скорее всего, в клубе какие-то внутрикомандные разногласия и проблемы в психологии. Александр горит игрой — это видно на площадке. Да, не всё получается… Но точно пытается и делает всё, что умеет.

В «Ак Барсе» больше нет неприкасаемых? Никогда не бывает такого, что каким-то авторитетам позволялось чуть больше. Думаю, Знарок сказал про «неприкасаемых» для красивой формы. В своё время ему задали вопрос: «Можете ли вы привести в порядок первую пятёрку?» — на что Знарок ответил: «Я их сам боюсь». Поэтому тут вопрос психологии в команде. То, что в «Ак Барсе» хоккеисты умеют играть в хоккей, причём все без исключения, — это однозначно. Но казанскому клубу не нужно было делать команду звёзд — надо было собрать звёздную команду, которая была бы объединена единой целью. Видимо, здесь у тренерского штаба не всё получилось», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Ак Барс» в воскресенье, 30 октября, примет «Нефтехимик».

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